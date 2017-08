Nafissatou Thiam peut entrer dans l'Histoire ce dimanche

Ce ne sera pas le fruit d'un concours heureux de circonstances car elle aura dû aligner les performances dans le 100 m haies, le saut en hauteur, le lancer du poids et le 200 m, samedi. Elle occupe la 2e place du classement après cette première journée à 22 points de l'Allemande Carolin Schäfer.



Dimanche, elle disputera encore le saut en longueur (11h00), le lancer du javelot (12h45 et/ou 14h00) et au final le 800 m (21h40).



La jeune Hanne Maudens dispute à 20 ans ses premiers Mondiaux. Elle a la chance de côtoyer Thiam dans l'heptathlon avec des ambitions naturellement plus modestes.



La journée dominicale des Belges sera chargée. Arnaud Art sera engagé dès 11h40 dans les longues qualifications du saut à la perche tandis qu'à 11h55 Abdelhadi El Hachimi s'élancera depuis le Tower Bridge pour un marathon tracé au coeur historique de Londres au milieu d'une foule attendue très nombreuse.



En soirée, ce sont Kevin et Jonathan Borlée disputeront les demi-finales du 400 m (20h40). Il leur faudra sortir des performances exceptionnelles pour figurer parmi les huit qualifiés pour la finale de mardi.



Ce sera ensuite l'attente du 800 m de l'heptathlon... et celle peut-être d'un podium aux airs de La Brabançonne (22h53).