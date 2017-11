Nafissatou Thiam élue athlète féminine de l'année

L'heptathlonienne de 23 ans figurait parmi les trois finalistes 2017, issues des 10 candidates retenues début octobre par l'IAAF. Les deux autres finalistes étaient la sauteuse à la perche grecque Ekaterini Stefanidi et la coureuse de fond éthiopienne Almaz Ayana.



Thiam a été choisie en partie par le Conseil de l'IAAF (50%), l'IAAF Family (25%) et le public (25%). Les votes ont pris fin le 16 octobre.



La Namuroise, Liégeoise d'adoption, a connu une saison 2017 parfaite. La championne olympique a remporté toutes ses compétitions d'épreuves multiples. Elle est devenue championne d'Europe de pentathlon en salle à Belgrade le 3 mars avec un record personnel et une meilleure performance mondiale de l'année (4.870 pts).



Le 28 mai, à Götzis, en Autriche, elle a remporté le prestigieux heptathlon Hypomeeting avec 7.013 points, nouveau record de Belgique. En passant la barrière des 7.000 points, elle est devenue la 3e meilleure performeuse mondiale de l'histoire. Enfin à Londres, le 6 août, Thiam est devenue championne du monde, un titre inédit pour l'athlétisme belge.



Mutaz Barshim reçoit le titre masculin

Le Qatari de 26 ans, médaillé d'argent aux Jeux de Rio, s'est emparé du titre mondial à Londres au mois d'août dernier. En 2019, il pourrait prolonger son titre mondial devant son public, à Doha. Barshim a été préféré au coureur de fond britannique Mo Farah et au spécialiste du 400m sud-africain Wayde van Niekerk.



A noter qu'Usain Bolt, sacré six fois athlète de l'année, s'est vu décerner le 'President's Award' pour l'ensemble de sa carrière et son apport à l'athlétisme.



Le Norvégien Karsten Warholm, coureur du 400m haies, a été élu 'étoile montante' de l'année. L'athlète de 21 ans a été champion du monde à Londres. Yulimar Rojas, triple sauteuse vénézuélienne de 22 ans, a reçu la même distinction chez les dames. Elle a aussi décroché l'or aux derniers Mondiaux.



Enfin, Anna Botha, la coach du Sud-Africain Wayde van Niekerk, a été élue 'entraîneur de l'année'.