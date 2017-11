Nabil Fekir et Anthony Martial rappelés en équipe de France, Steven N'Zonzi et Benjamin Pavard convoqués

La liste des 24 Bleus sélectionnés

Gardiens : Areola (Paris-SG), Costil (Bordeaux), Mandanda (Marseille)

Défenseurs : Digne (FC Barcelone/ ESP), Jallet (Nice), Koscielny (Arsenal/ ANG), Kimpembe (Paris-SG), Kurzawa (Paris-SG), Pavard (Stuttgart/ ALL), Umtiti (FC Barcelone/ ESP), Varane (Real Madrid/ ESP)

Milieux : Matuidi (Juventus/ ITA), N'Zonzi (Séville FC/ ESP), Rabiot (Paris-SG), Sissoko (Tottenham/ ANG), Tolisso (Bayern Munich/ ALL)

Attaquants : Coman (Bayern Munich/ ALL), Fekir (Lyon), Giroud (Arsenal/ ANG), Griezmann (Atlético de Madrid/ ESP), Lacazette (Arsenal/ ANG), Martial (Manchester United/ ANG), Mbappé (Paris-SG), Thauvin (Marseille)



Nabil Fekir et Anthony Martial figurent dans la liste de 24 joueurs retenus par Didier Deschamps en équipe de France, pour les deux prochains matches amicaux face au pays de Galles et en Allemagne, les 10 et 14 novembre. Les deux attaquants sont récompensés pour leur très bon début de saison respectivement avec Lyon et Manchester United. Ils profitent aussi des blessures de Thomas Lemar et Dimitri Payet notamment, qui seront tous les deux absents lors du prochain rassemblement des Bleus.



Deux autres joueurs découvriront la sélection tricolore pour la première fois : le défenseur de Stuttgart Benjamin Pavard et le milieu du Séville FC Steven N'Zonzi. L'ancien Lillois (21 ans) et son aîné (28 ans) remplacent numériquement Djibril Sidibé et N'Golo Kanté, actuellement blessés.





«Pavard, ça me semblait logique»

«Benjamin est très performant avec son club, il l'a été avec les Espoirs sur les premiers matches de qualification. C'est un défenseur central à la base mais il peut évoluer dans deux positions, a expliqué le patron des Bleus. Il n'a pas expérience internationale, mais pas beaucoup ne l'ont. Il a la qualité et son début de saison avec Stuttgart est très bon. Ça me semblait logique qu'il vienne après le forfait de Sidibé.»



«Steven a 28 ans, il a connu la sélection Espoirs il y a bien longtemps, a ajouté le technicien. Il était à un très bon niveau la saison dernière, avec une très forte concurrence. Il a fait un bon début de saison avec Séville. C'est une quesiton de registre et de poste. C'est un joueur qui connaît bien ce poste et ce rôle de milieu axial.»