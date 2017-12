NUIT DE GAMOU À MÉDINA BAYE - Réception des délégations étrangères par l'Imam Cheikh Tidiane Aliou Cissé

Médina Baye a vibré en cette nuit de Maouloud au rythme de divers événements dont celui qui aura, certainement, le plus attiré les attentions : la réception par l'Imam Cheikh Tidiane Aliou Cissé des délégations étrangères. La rencontre s'est tenue dans la résidence de Cheikh Ibrahim Ciss dit Baye Ciss et sous la présence effective de diverses personnalités dont Souleymane Ndéné Ndiaye, ancien Premier ministre du Sénégal, le Professeur Massoud de Londres, le ministre Abdoul Majid d'Égypte, l'Imam Arôna de Belgique, le Docteur Bourrine de l'Allemagne etc... Pas moins de 20 nationalités ont été enregistrées. Parmi elles, notamment, des Ghanéens, des Burkinabé, des Nigérians, des Nigériens, des Égyptiens, des Américains etc...



Dans les discours, le travail religieux colossal de Cheikhal Islam Ibrahim Niass a été mis en exergue par les intervenants qui ont aussi insisté sur le cachet particulier que revêt la célébration de la naissance du Prophète Mouhamed ( Psl).



Dans son discours, l'imam dénoncera le synchrétisme religieux qui caractérise le monde dans une portion non négligeable. '' Adorer Dieu ne peut accepter des comportements étrangers aux enseignements du Prophète. Je ne peux pas aussi comprendre que des personnes construisent des monuments et en font des Dieux. C'est à travers le dernier des Envoyés et le meilleur des hommes que l'islam est né, proclamant l'unicité de Dieu. Il fut illettré, mais il éblouit son monde par son verbe, son comportement irréprochable à tout point de vue ''. Il fut un Grand homme politique, un éminent Imam, un trésor intarissable pour ses contemporains , pour l'humanité tout entière et en tout temps ''.



Un discours hautement salué par l'assistance qui a eu droit à un dîner fort somptueux.