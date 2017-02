NOUVELLES MESURES DE CIRCULATION SUR LA VDN : Quand le Préfet de Dakar crée des embouteillages en essayant de les empêcher

Nombreux sont les automobilistes qui se sont plaint des nouvelles mesures de circulation installées par le Préfet de Dakar sur la VDN.

En voulant éviter les embouteillages, le Préfet de Dakar en a créé de plus monstrueux. Les nouvelles mesures sèment le désordre et ont été la cause de plusieurs retards aujourd'hui des utilisateurs habituels de la VDN pour rallier leur bureau.

D'aucuns avancent que ces mesures doivent être immédiatement abandonnées, car ne faisant qu'accentuer les difficultés de la circulation à Dakar.

D'ailleurs, très vite, les barrières ont été enlevées et la circulation a pu reprendre son cours normal.

Les automobilistes de demander aux autorités d'informer largement et suffisamment à temps pour ce genre de disposition avant sa mise en oeuvre.

Nous y reviendrons...