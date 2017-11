NOUVELLE AUDIENCE POUR UNE LIBERTÉ SOUS CAUTION : Gadio à quitte ou double

Après une audience marquée par des incidents entre ses avocats et les procureurs mercredi dernier, Cheikh Tidiane Gadio sera encore face à la Cour fédérale de New-York aujourd’hui. Ce, pour espérer une libération sous caution assortie d’une assignation à résidence. Même si le magistrat Nathaniel Fox a fixé cette caution à un million de dollars.

Lors de la première audience, l’avocate de l’ancien ministre des Affaires étrangères sous Wade, Sabrina Shroff, avait dénoncé les procureurs pour avoir occasionné sciemment des retards administratifs pour empêcher son épouse, présente sur place, de verser la caution.

Le représentant du parquet, Daniel Richental, avait balayé ses accusations avant que la Cour ne décide de reporter l’audience jusqu’à aujourd’hui à 15 heures, heure de New-York.

Mis en examen et écroué pour corruption et blanchiment de capitaux, Cheikh Tidiane Gadio a été placé en détention préventive à la Metropolitan correctional center (MCC) de New York. Ce, sous le numéro d’écrou 761100-054. Cette prison fédérale, située au cœur de Manhattan, accueille des détenus qui ont leurs dossiers pendants devant le district sud de New York - comme c’est le cas pour l’ancien chef de la diplomatie sénégalaise - mais aussi des condamnés purgeant de courtes peines.

Pour autant, la prison est aussi surnommée ‘’Le Guantanamo de New York’’ puisqu’elle a un secteur « isolement » avec des mesures de sécurité draconiennes qui accueillent des détenus jugés « sensibles » comme Abu Anas, l’homme qui était à la manœuvre lors des attaques sanglantes qui ont frappé, en Afrique, deux ambassades américaines en 1998. Cette maison d’arrêt a accueilli des gens très célèbres dont le fameux Joaquin ‘’El Chapo’’ Guzman, le trafiquant de drogue, qui y était détenu après son extradition du Mexique.