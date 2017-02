NOUVEAU BRAQUAGE - A Touba, les bandits réveillent leurs victimes et leur expriment leurs objectifs

Moins de 48 heures après l’arrestation de 4 malfrats dont deux braqueurs fortement armés de fusils de chasse, de couteaux, de gourdins etc… sur la route de Darou Rahmane par l’escadron de la Gendarmerie de Touba, voilà qu’un autre braquage a été opéré à Dianatoul Mahwa chez les « Kébé », par ailleurs, petits-fils de Serigne Saliou Mbacké. Les bandits, fusils à la main ont « tranquillement » défoncé les portes de la maison, réveillé certains membres de la famille pour leur exprimer leur souhait qui était d’emporter objets de valeur et argent. Ils partiront avec des postes téléviseurs à « écran plat » et une somme d’argent. L’opération, confirment les victimes, s’est déroulée avec une aisance déconcertante.

Malgré l'ardeur des hommes en bleu soutenus dans leur tâche par la police et la Dahira Safinatoul Amann, à Touba, les populations ont peur pour leur vie, chaque jour menacée...