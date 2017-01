NOMMÉE HIER VICE-PRÉSIDENTE DE LA GAMBIE : Quel est le parcours de Fatoumata Tambajang ?

Une femme pour seconder Adama Barrow, le président nouvellement élu en Gambie. Le porte-parole de l’opposition, Halifa Sallah a annoncé au cours d’une conférence de presse ce lundi celle qui occupera la vice- présidence dans le pays. Son nom, Fatoumata Tambajang.

Figure de proue de l’opposition, elle fait partie de ceux qui ont été aux premiers rangs de la contestation sociale en Gambie ces dernières années, face au régime du président Yahya Jammeh. Elle a notamment dénoncé à de nombreuses reprises l’arrestation de membres de l’opposition ou encore membres de la société civile.

Elle a par ailleurs pris une part active dans la formation de la coalition de l’opposition qui a poussé Adama Barrow, alors quasi-inconnu, à la victoire lors de la présidentielle du 1er décembre 2016. Ancienne ministre de la Santé, du Bien-Être social et des Affaires féminines dans le gouvernement Jammeh, Fatoumata Tambajang fut également une experte des questions liées au genre et du développement au sein du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Au poste de vice-présidente, elle remplace une autre femme : Isatou NjieSaidy. Cette dernière qui a servi Jammeh durant près de 20 ans, a rendu sa démission – en même temps que plusieurs ministres – au plus fort de la crise politique en Gambie, alors qu‘étaient postées à la frontière gambienne les forces de la Cedeao qui menaçaient de sortir Yahya Jammeh s’il ne reconnaissait pas sa défaite à la présidentielle...