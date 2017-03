NIGÉRIA : Le chef d'Ansaru, Khalid Barnawi inculpé

Arrêté en avril 2016, le chef d'Ansaru, un groupe dissident de Boko Haram a été inculpé par un tribunal nigérian pour l’enlèvement et l'assassinat de 10 étrangers.



Près d'un an après son arrestation au Nigeria, Khalid Barnawi a comparu ce mardi 14 mars devant un tribunal d'Abuja. Il a été inculpé pour l’enlèvement et l'assassinat de 10 étrangers, rapporte l'AFP.



Chef d'Ansaru, un groupe sorti des flancs de Boko Haram, Khalid Barnawi est proche d'Al Qaida au Maghreb islamique (AQMI). Il a quitté Boko Haram en 2012 à cause du goût très prononcé de Shekau pour le "takfir" (excommunication).