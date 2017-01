NÉNÉ NDIAYE ( Hcct) : « Un élu qui s’abstient de travailler pour le sacre de Bby aux législatives, parce que déjà élu, fait preuve d’ingratitude ! »

Pour Madame Mbaye, responsable des femmes Apéristes de Mbacké et membre du Haut conseil des collectivités territoriales, les leaders déjà élus ou nommés à des postes de responsabilité n’ont nullement le droit de « croiser les bras » et de s’abstenir de travailler à donner la majorité à la coalition Benno Bokk Yakaar lors des législatives. « Beaucoup d’élus ont tendance à aller se terrer à Dakar et à arrêter de travailler pour les autres. C’est de l’ingratitude caractérisée. Nous avons l’obligation de continuer la massification, de travailler à donner la majorité à l’Assemblée à la coalition et de réélire le Président Macky Sall en 2019 ».



Néné Ndiaye a, dans sa déclaration, profité de l’occasion pour apprécier positivement la conduite tenue par le Président Macky Sall dans la gestion de la crise Gambienne. « Il a fait preuve de sérénité, de courage et a fait montre d’un engagement panafricain. Son implication stratégique et diplomatique a été efficace et a permis d’aboutir au rétablissement du droit et de la légalité en République sœur de Gambie ». Madame Mbaye de relever, par ailleurs, le rôle important joué par le Khalife Général des Mourides.