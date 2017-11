NÉNÉ NDIAYE (Hcct) : ' Notre défaite lors des législatives à Touba et Mbacké ne se reproduira plus '

Au terme d'une tournée dans plusieurs quartiers de Mbacké et dans la zone périphérique de la commune, distribuant balais et chaises aux associations féminines et accordant des financements à certaines de leurs composantes, Néné Ndiaye alias Madame Mbaye a profité de l'occasion pour se féliciter '' du terrain politique gagné depuis la dernière défaite de l'Apr lors des élections législatives. ''



Pour la Haute Conseillère des Collectivités Territoriales, '' les populations de Touba et de Mbacké ont désormais connaissance des innombrables réalisations du Président Macky Sall dans la cité. Il restait juste que les leaders locaux s'investissent dans le social et s'activent davantage dans la communication afin de renverser la tendance. C'est pourquoi, j'ai décidé de poursuivre les activités dans ce sens en offrant du matériel de nettoiement et en octroyant des financements aux femmes. ''



Néné Ndiaye d'alerter les populations du département pour qu'elles sortent massivement accueillir jeudi le Président afin de lui montrer qu'elles ont complètement changé d'avis et que 2019 sera juste une formalité politique...