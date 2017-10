NÉCROLOGIE : Mamadou Lamine Mbaye (Sellé), le chef du service photo de Dakaractu vient de perdre sa mère

Nous venons d'apprendre la triste nouvelle! Notre photo journaliste, Mamadou Lamine Mbaye, plus connu sous le nom de Sellé, vient de perdre sa mère, Adja Ndèye Fatou Sène.

Le décès est survenu ce dimanche matin.

Toute l'équipe de Dakaractu s'associe à cette douleur et présente ses condoléances à notre collègue et frère Sellé Mbaye.