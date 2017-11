NÉCROLOGIE : Le vice-président à l’Assemblée nationale Abdou Mbow a perdu son père adoptif

Nous venons d’apprendre la triste nouvelle. Le vice-président à l’Assemblée nationale et responsable de l’Alliance Pour la République (APR), Abdou Mbow vient de perdre son père Adoptif .

L’enterrement aura lieu aujourd’hui à 14 heures à Thiès.

Toute l’équipe de Dakaractu s’associe à cette douleur et présente ses condoléances à Abdou Mbow et à toute la famille éplorée.