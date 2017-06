NÉCROLOGIE : Le ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo a perdu sa mère

Nous venons d'apprendre la triste nouvelle. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique a perdu sa mère ce matin très tôt. Sokhna Ngouro Diallo est rappelée à Dieu à Paris ce matin où elle était hospitalisée. Le ministre Abdoulaye Daouda Diallo qui a quitté Dakar hier pour Paris a pu assister sa mère jusqu'à son dernier moment de vie.

Toute l'équipe de Dakaractu s'associe à cette douleur et présente ses condoléances à Abdoulaye Daouda Diallo et à la famille éplorée.