NÉCROLOGIE : Le maire de Méouane Bara Ndiaye perd son fils

Le maire de Méouane et Administrateur de la maison de la presse est en deuil. Bara Ndiaye, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a perdu aujourd'hui très tôt ce matin, son fils du nom de Abdoulaye Ndiaye. La levée du corps est prévue à 11 heures au centre hospitalier de Fann suivie de l'enterrement.

Toute l'équipe de Dakaractu s'associe à cette douleur et présente ses condoléances à Bara Ndiaye et à la famille éplorée.