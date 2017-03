NÉCROLOGIE : Le Directeur national des Domaines Mamadou Mamour Diallo en deuil

Le directeur national des Domaines et président du Mouvement "Dolly Macky" Mamadou Mamour Diallo est en deuil. Il vient de perdre sa petite soeur du nom de Ramatoulaye Diallo, rappelée à Dieu ce matin à Dakar.

La levée du corps aura lieu à Dakar suivie de l'enterrement à Louga aujourd'hui. La cérémonie religieuse se tient demain à Louga.

Toute l'équipe de Dakaractu s'associe à cette douleur et présente ses condoléances à Mamadou Mamour Diallo et à la famille éplorée.