NÉCROLOGIE : Décès du guitariste Cheikh Tidiane Tall

Nous venons d'apprendre le rappel à Dieu de monsieur El Hadj Cheikh Tidiane Tall, ancien lead guitariste et membre du bureau de l'association des acteurs de l'industrie musicale (AIM). Un artiste accompli et un homme d'une grande générosité vient de nous quitter.

Dakaractu présente ses condoléances à la famille éplorée et à l'ensemble du monde musical sénégalais.