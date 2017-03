NÉCROLOGIE : Décès de la belle-mère de Cheikh Oumar Ndao

Le journaliste et Directeur de publication du journal "Les Echos" et du site Jotay.net, est en deuil.

Cheikh Oumar Ndao, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a perdu sa belle-mère, des suites d'une longue maladie. La défunte s'appelait Aïssatou Faye. L'enterrement aura lieu aujourd'hui à Dakar.

Dakaractu présente ses condoléances à notre confrère et à la famille éplorée...