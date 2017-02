NÉCROLOGIE : Décès de l'ancien journaliste Mansour Niang Niamagne

Grande figure de la presse, ancien journaliste au Soleil des années 1970 à la décennie 90, Mansour Niang Niamagne est décédé cette nuit à Dakar. Journaliste de talent, il a occupé plusieurs postes au Soleil et a fait partie des membres fondateurs du groupe Sud Communication. Il est également un des pionniers de l'infographie dans la presse sénégalaise. Fondateur du cabinet de création Niamagne Editions, il était connu dans le milieu de la presse pour ses créations de grande facture en matière de graphisme. La levée du corps est prévue ce matin à Dakar et l'enterrement dans la journée à Tivaoaune. Dakaractu et toute son équipe présente ses condoléances les plus attristées à la presse.