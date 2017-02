NÉCROLOGIE : Décès de l’ancien basketteur international Alexandre Sylva en France

L’ancien basketteur international sénégalais Alexandre Sylva est décédé en France, dans la nuit du 27 au 28 janvier dernier, des suites d’une courte maladie, a appris l’APS, vendredi.



"La famille du basket-ball sénégalais est à nouveau endeuillée par le décès d’Alexandre Sylva, survenu dans la nuit du 27 au 28 Janvier 2017 en France à l’âge de 52 ans à la suite d’une courte maladie", annonce la Fédération sénégalaise dans un communiqué.



"Alex Sylva était l’un des meilleurs basketteurs de sa génération et il a participé à plusieurs campagnes africaines avec l’équipe nationale du Sénégal", rappelle l’instance nationale.



"Sa longue carrière professionnelle en France l’a mené dans plusieurs clubs comme Vrigne, Mée, Paris Racing, Nancy, Strasbourg et Caen dirigé à l’époque par le coach Abdourahmane Ndiaye Adidas’’, ajoute la même source. "Alex Sylva a aussi joué en Belgique et en Espagne’’, signale-t-elle.