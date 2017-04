NDINDY - Les jeunes de l'Apr dénoncent la distribution partisane des adductions d'eau

Les jeunes de l'Apr de Ndindy, plus précisément du village de Ndiek-Penc, sont montés ce mercredi au créneau pour dénoncer '' la distribution partisane des adductions d'eau par la municipalité. '' Selon Mara Diop, conseiller municipal Apériste, '' le maire Cheikh Seck a démarré une politique de martyrisation des militants de l'Apr en écartant de sa gestion les conseillers de l'Apr et en privilégiant les membres de son parti. Nous avons saisi l'administration territoriale qui est restée sourde à nos interpellations. Nous dénonçons une injustice qui dure depuis plus d'un an et qui cause énormément de tort aux populations et à notre parti l'Apr. ''



Mara Diop annonce par ailleurs une plainte contre le Maire. '' Une enveloppe financière de plus 2 millions s'est volatilisée comme par enchantement. L'argent est issu du forage et était dans un compte bloqué. Aujourd'hui, si le forage tombe en panne, nous n'aurons aucun franc pour le réparer. ''



Le jeune responsable politique de conclure que cette situation pourrait porter un nouveau coup à la coalition Benno Bokk Yakaar dans la commune de Ndindy.