NAUFRAGE AU VILLAGE DE BETTENTY : Idrissa Seck et le parti Rewmi présentent leurs condoléances

Le Président Idrissa Seck et le parti Rewmi présentent leurs condoléances aux parents des victimes du naufrage survenu au village de Bettenty dans la commune de Toubacouta ayant occasionné le décès de 17 compatriotes sénégalais.

Le Président Idrissa Seck et le parti rewmi interpellent à nouveau l'Etat du Sénégal sur les conditions de vie difficiles de nos populations qui exigent plus d'attention et de mesures urgentes afin de prévenir ce genre de drame.



Fait à Dakar le 25 Avril 2017