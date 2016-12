NATIONAL POP : L'ASC DEUKEUNDO A REMPORTÉ LA FINALE DEPARTEMENTALE DE LOUGA

La finale départementale de Louga qui s'est jouée ce dimanche, au stade Alboury Ndiaye de Louga, sous la présidence de son parrain Mr Modou Mberry Sylla, a vu l'équipe de l'Asc Deukeundo remporter le trophée, par un score de deux buts à un, face à l'Asc Progrès.

Pour récompenser les équipes finalistes, le parrain a dégagé une enveloppe de 1.250.000 francs et un important lot d'équipements composé de 10 jeux de maillots, 15 blousons, 10 ballons, 5 trophées pour séniors et cadets, 3 trophées pour les meilleurs buteurs, gardiens et joueurs de la rencontre, 25 médailles d'or, 25 médailles d'argent, 4 jeux de blousons pour les arbitres, 01 trophée Fair-play et un autre pour Khadim Ndiaye gardien de l'équipe nationale du Sénégal et fils de Louga venu pour la circonstance assister à la finale.

L'équipe victorieuse a reçu 400.000 F Cfa et l'équipe perdante 300.000 francs. Les dirigeants et organisateurs de cette finale en plus des équipes cadettes, se sont partagés les 550.000 francs restants

Le stade Alboury Ndiaye de Louga a refusé du monde à cette occasion et l'animation était au grand rendez-vous avec la fanfare de Thiès.

Le président du conseil départemental de Louga Modou Mberry Sylla a placé quant à lui, ce geste dans le contexte de soutien que son institution apporte aux jeunes du département de Louga d'une manière générale pour leur épanouissement.



Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga