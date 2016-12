NATIONAL POP : L'ASC DEKEUNDO A REMPORTÉLA FINALE DEPARTEMENTALE DE LOUGA

La finale départementale de Louga qui s'est jouée ce dimanche, au stade Alboury Ndiaye de Louga, sous la présidence de son parrain Mr Modou Mberry Sylla, a vu l'équipe de l'Asc Dekeundo remporter le trophée, par un score de deux buts à un, face à celle de l'Asc Progrès.

Pour récompenser les équipes finalistes, le parrain a dégagé une enveloppe de 1.250.000 francs et un important lot d'équipements composé de 10 jeux de maillots,15 blousons,10 ballons, 5 trophées pour séniors et cadets, 3 trophées pour les meilleurs buteur, gardien et joueur de la rencontre,25 médailles d'or, 25 médailles d'argent, 4 jeux de blousons pour les arbitres,01 trophée Fair-play,et un autre pour Khadim Ndiaye gardien de l'équipe nationale du Sénégal et fils de louga venu pour la circonstance assister à la finale.

L'équipe victorieuse a recu 400.000Fet l'équipe perdante 300.000Francs ,les dirigeants organisateurs de cette finale et les équipes cadettes se sont partagés les 550.000 francs restants

Le stade Alboury Ndiaye de Louga, a refusé de monde à cette occasion, et l'animation était au grand rendez-vous avec la fanfare de Thiès.

Le président du conseil départemental de Louga Modou Mberry Sylla a placé quant à lui, ce geste dans le contexte de soutien que son institution apporte aux jeunes du département de Louga d'une manière générale pour leur épanouissement.

Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga