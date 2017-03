Mr le procureur, vous ne faîtes pas peur ! (Par Tahirou Sarr)

Sur les violences dans les partis politiques: le procureur de la République Serigne Bassirou Guéye dit qu'aucune plainte n'a été déposée. Se dévoile un procureur ignorant de son pouvoir d'Auto Saisine. En même temps il affirme qu'il n'acceptera plus de diffamations et d'insanités de la part des politiciens de tout bord. Quelle incohérence !!!



Il récuse le fait de n'agir quand dans des problèmes politiques, pourtant les crimes les plus crapuleux sont en vogue actuellement au Sénégal mais il n'en parle jamais, des âmes d'honnêtes citoyens sont prises il ne réagit pas, des enlèvements, des profanations de tombe, le procureur ne s'auto saisit jamais. Quand il le fait c'est pour profiter à régler des comptes politiques.



Quand l'auto saisine est appliquée c'est juste pour barrer des opposants qui marchent à l'encontre du président de la République.



Le procureur de la Republique n'agit qu'en défense et intimidation, mais jamais en droit d'informations, Finalement le Senegal a un procureur de la République politique voire un Menaceur de la République, c'est limite Dégueulasse !



Tahirou Sarr

Conseiller et Analyste politique