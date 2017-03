Mozambique : Des sénégalais victimes d’une chasse à l’homme

Des compatriotes établis en Mozambique sont victimes d’une véritable chasse à l’homme de la part des autorités militaires et policières du pays. En effet, on nous rapporte que des ressortissants d’Afrique de l’Ouest dont des sénégalais sont arrêtés et conduits en prison depuis quelques jours ? Certains même devraient être rapatriés dans leur pays d’origine. Les sénégalais concernés devraient arriver ce lundi. Quid des raisons de cet acharnement sur nos compatriotes ? Notre interlocuteur n’ose pas s’avancer. Mais les vagues xénophobes enregistrées dernièrement en Afrique du Sud expliquerait peut être cet état de fait. Leur arrivée lundi nous édifiera un peu plus peut être...