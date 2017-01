Moustapha Niasse tête de liste-Mimi Touré Directrice de campagne: la politique marcherait-elle sur la tête? (par Assane Mbodj)

A l'approche du dépôt des listes électorales, c'est le temps des grosses manœuvres politiques, ces temps-ci. Chacun y allant de sa propre supputation. Nouvel Horizon, dans sa

dernière livraison, fait son pronostic en annonçant que Moustapha Niasse

presque 8o ans serait la prochaine tête de liste de Benno Bokk Yakaar et

Mimi Touré, (plus jeune que Macky Sall d'un an) serait la directrice de campagne. Ce serait à ne rien y comprendre si un tel schéma devrait se concrétiser. Le scénario digne d'une fiction politique est peu probable pour les raisons essentielles suivantes: tout d'abord, le parti présidentiel, l'APR, ne contrôle aucune institution et ne fait aucun mystère à travers ses jeunes de sa volonté de contrôler l'Assemblée nationale. Ensuite, Moustapha Niasse, en homme d'honneur n'envisage

certainement pas de déclencher une guerre de tranchées pour rempiler au perchoir. On le verrait même soutenir sans réserve le candidat APR désigné par Macky Sall qui lui a rendu la monnaie de son engagement en faisant rétablir le mandat de 5 ans du Président de l'Assemblée Nationale. Enfin, Mimi Touré, ancienne directrice de cabinet et de fait directrice de campagne du candidat Macky Sall devenu Président de la république, telle que nous la connaissons, ne se verrait pas dévaler l'escalier vers le bas. Si la surnommée Dame de fer a décliné des postes prestigieux à l'ONU, ce n'est certainement pas pour regarder passer les trains ou se contenter de pis-aller politique. Mimi Touré, même si elle manie ces temps-ci l'épée de l'esquisse avec dextérité n'a les yeux que bien rivés sur le perchoir. Il faut reconnaître qu'elle bénéficie d'un préjugé plus que favorable au vu de ses faits d'arme précédent. L'article fortement tendancieux n'est-il pas inspiré par les quelques solides inimitiés dont l'ancienne première ministre compte au sein des patrons de sa formation. En tout état de cause, l'opinion est unanime à penser que l'Assemblée nationale à venir devra notoirement gagner en qualité et sa réputation devra être réhabilitée à une cadence accélérée et Mimi, l'égérie de la traque des biens mal acquis serait une sérieuse prétentante au perchoir.

Assane Mbodj