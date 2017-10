Moustapha Nam : " Avec la médaille de bronze, je n'ai pas les mots pour décrire ma joie"

Première participation à une Coupe du Monde et premier trophée pour l'équipe nationale du mini-foot, qui a remporté la médaille de bronze en Tunisie. Moustapha Nam a estimé dimanche que le large succès contre l'Espagne (5-0) lors du match de la troisième place était important pour les joueurs et le staff. Il a déclaré avoir vécu des moments de bonheur et a assuré qu'il n'y avait pas de mots pour décrire sa joie après avoir remporté la médaille de bronze.