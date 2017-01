Moustapha Ba, décédé à l’hôpital régional de Louga dans des circonstances pas claires après avoir obtenu une liberté provisoire : Les agriculteurs se révoltent

Moustapha Ba est décédé à l’hôpital régional de Louga dans des circonstances pas claires après avoir obtenu une liberté provisoire. Hier au tribunal de grande instance de ladite région, le collectif des agriculteurs de Diokoul ne s’est pas réjoui du sort réservé à leurs 6 membres « arbitrairement arrêtés » par la gendarmerie de Kébémer et déférés à Louga, puis libérés provisoirement.

Ces derniers ont été condamnés, ce 25 janvier, à 6 mois avec sursis et 250 000 frs d'amende. « C’est un coup de théâtre et ces juges ont refusé d’entrer dans l’histoire en cautionnant cette forfaiture » mentionne le communiqué transmis à Libération.

Pour eux, cette sentence qui vise à démoraliser le collectif et c’est une peine per- due et que les troupes sont plus que jamais déterminées et mobilisées à continuer le combat au prix qu'il faudra. Et de mentionner que lors de l'audience, le témoin (Gardien du matériel) a déclaré publiquement que Moustapha Ba et Cie ne figuraient nullement sur la liste de déposition qu'il a faite au niveau de la Gendarmerie de Kébémer.

« Par Conséquent, il apparait clairement que la gendarmerie de Kébémer a délibérément fait son choix sur les membres du Collectif. Pourtant, leur arrestation a coïncidé avec la sortie de l'arrêté N° 67 de la Cour suprême ordonnant le sursis à l'exécution de l'arrêté N° 038/AND/SP portant approbation de la délibération N° 16 du 23 juin 2016 du Conseil municipal de Diokoul » mentionne entre autres le texte.

A cet effet, le collectif des agriculteurs de Diokoul interpelle, tous les acteurs de défense d’une Justice Libre et Indépendante, les acteurs de défense des droits de l'homme, les acteurs de défense des droits des agriculteurs et des Producteurs, le Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale et Directeur de la Justice Militaire le Général Meissa Niang, le Ministre de l’Intérieur M. Abdoulaye Daouda Diallo.