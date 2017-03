Moussa Tine : " Macky Sall m'a supplié de demander à Khalifa Sall de retirer sa candidature! "

Voilà une déclaration qui risque de faire désordre. En effet, invité de l'émission "ça me dit Mag" de la 2STV de ce 25 mars, Moussa Tine, un des proches du maire de Dakar, a révélé qu'il y a plus de six mois, le président de la République, Macky Sall himself lui aurait demandé de dire à son mentor de retirer sa candidature. Selon Moussa Tine, " ce que Mbaye Ndiaye a dit c'est la stricte vérité. J'en parle aujourd'hui parce que Mbaye Ndiaye en a parlé. Cette affaire est purement politique et c'est peine perdue de vouloir nous faire croire le contraire. "





Selon Moussa Tine, il est impossible de justifier l'utilisation de la caisse d'avance. Pour étayer ses propos, le responsable de " And taxawu ndakaru " a cité quelques exemples. " Si pour une manifestation religieuse, la mairie de Dakar vient en appui en offrant des vivres, peut-on aller voir ce chef religieux et lui demander de signer une facture? " Avant d'ajouter, " il y a des responsables de l'APR et des hôpitaux qui ont bénéficié de la caisse d'avance! "