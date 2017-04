Moussa Sow: « On devrait avoir honte de ces impairs liés aux équipements de l’équipe… »

Concernant le dernier rassemblement de l’équipe a Londres et a Paris Moussa Sow dit : « Ca montre le manque de professionnalisme. En tant que joueurs, on ne saurait situer les responsabilités. Mais en tant que Sénégalais, on devrait simplement avoir honte de ces impairs liés aux équipements de l’équipe et autres manquements ».