Moussa Sow : « Je ne pense pas que je serais là en 2019! »

L’attaquant des Lions Moussa Sow a fait savoir en zone mixte qu’il ne serait peut-être pas là pour la CAN 2019. Il a laissé savoir qu’une belle génération est derrière pour assurer la relève.

« Tout le monde était derrière nous, on a vu des gens qui pleuraient, des jeunes qui étaient tristes, comme Ismaëla Sarr, comme Sadio Mané, mais ils en auront d’autres et ils pourront aller au bout. C’était écrit que cette défaite arriverait, Dieu l’avait écrit ainsi, mais je pense que personne ne peut nous reprocher de n’avoir pas tout donné, de ne pas nous être battu et d’avoir mouillé le maillot sénégalais. Pour le futur, je vois qu’il y a une bonne génération derrière, il y a des joueurs qui sont derrière qui arrivent et j’espère que eux ils seront capables d’aller au bout. Mais pour moi 2019 c’est loin, je ne pense pas que je serais là, mais on verra bien ce qui va arriver... »