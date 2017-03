Mourinho balaye la rumeur Neymar

Le Barça avait accepté 180 M€ pour Neymar, mais… https://t.co/uyWXI5abdf pic.twitter.com/bnoRCtfgWY

Un accord avec Chelsea pour 180 M€, un transfert à Manchester United pour 200 M€: depuis quelques jours, les rumeurs les plus folles circulent au sujet de Neymar Jr., notamment en Angleterre. L’attaquant brésilien du FC Barcelone (25 ans) y est pour quelque chose puisqu’il a récemment déclaré lors d’un évènement organisé par l’un de ses sponsors qu’il aimerait bien évoluer en Premier League.Envisager un transfert de Neymar Jr. à Manchester United est "absurde" et "impossible" pour José Mouirnho.Un accord avec Chelsea pour 180 M€, un transfert à Manchester United pour 200 M€: depuis quelques jours, les rumeurs les plus folles circulent au sujet de Neymar Jr., notamment en Angleterre. L’attaquant brésilien du FC Barcelone (25 ans) y est pour quelque chose puisqu’il a récemment déclaré lors d’un évènement organisé par l’un de ses sponsors qu’il aimerait bien évoluer en Premier League."J’admire Manchester United, Chelsea, Arsenal ou Liverpool, des équipes qui sont toujours à la lutte, a-t-il ainsi affirmé. Et puis, il y a aussi des entraîneurs de haut niveau comme (José) Mourinho ou (Pep) Guardiola. Ce sont des managers avec qui tous les joueurs aimeraient travailler." Flatteur. Mais le premier cité, invité par ESPN Brasil à réagir à ces propos, a tenu à remettre les pendules à l’heure."J’essaie toujours d’être objectif et pragmatique avec les clubs et je leur demande ce qu’ils peuvent me donner. Neymar, c’est absurde, a lâché le coach des Red Devils. Un club comme le Barça ne peut pas et ne va pas le laisser partir. Neymar sera le prochain grand joueur de Barcelone après (Lionel) Messi. Je pense que (le recruter), c’est comme essayer de pénétrer dans un coffre-fort. Impossible."