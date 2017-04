Mouhamed Samb : " Y'en a marre a perdu ses repères, ce ne sont que des marchands d'illusions! "

Encore une autre pierre jetée dans le jardin du mouvement y'en a marre. L'ancien président des jeunesses Wadistes, aujourd'hui secréaire général du cadre de concertation libéral n'apprécie pas ce jeu de ping'pong entre l'entourage du président et le mouvement y'en a marre. Un bras de fer qui risque de faire basculer le Sénégal dans une situation insurrectionnelle . Mouhamed Samb pense que c'est trop donner d'importance à ce groupe d'individus qui a perdu toutes ses repères.

Pour lui, ce ne sont que des marchands d'illusions qui feraient mieux de redescendre sur terre et qui ont plutôt intérêt à travailler pour le développement du Sénégal. Mouhamed Samb appelle le président à calmer les esprits pour la paix sociale. Celui qui revendique son compagnonnage avec le président parce que renvoyé arbitrairement par Me Wade, pense que Macky Sall est en train de faire un excellent travail qui met le Sénégal sur les rails de l'émergence. Mouhamed Samb qui revient d'une tournée politique avec le président, déplore les petites perturbations de l’opposition en France. Ce qu'il qualifie d'ailleurs d'epiphénomène qui n'entrave en rien la bonne voie tracée par le président dans la bonne marche de l'émergence.

Sur l'Affaire Khalifa Sall il dira que Khalifa Sall a utilisé les deniers publics de façon illégale et illicite pour combattre un président élu légitiment, donc au maire de Dakar d'apporter les preuves de son innocence. L'ancien président des jeunesses Wadistes qui a aussi analysé l'exclusion de Farba Senghor et de Pape Samba Mboup, pense que c'est un suicide politique de la part de Me Wade.