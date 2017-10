Mouhamed Niang Diop : " C’était un match difficile pour nous et pour l'autre équipe "

Mouhamed Niang Diop, attaquant de l'équipe du Sénégal s’est montré satisfait après sa prestation et celle de ses coéquipiers face à la France (4-3), ce vendredi, lors des quarts de finale de la Coupe du Monde mini-foot. "C’était un match difficile pour nous et pour l'autre équipe. On a essayé de s'améliorer physiquement car, depuis six jours, nous jouons tous les jours", a déclaré l'attaquant des Lions du mini-foot..