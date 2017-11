Mouhamed Araby Niass, Imam de Léona Niassène : "Nous allons porter 100 plaintes contre Wade si..."

Lors d'un point de presse de remerciements, l'imam Ratib de Léona Niassène, Imam Mouhamed Araby Niass est sorti de ses gonds pour fustiger la déclaration de Me Abdoulaye Wade sur la décision du président de la République de baptiser l'aéroport de Diass à son nom. " Me Abdoulaye Wade nous a trouvé en plein deuil pour faire une récupération politique. Je dénonce vraiment son attitude car Léona Niassène n'est pas une tribune pour une telle déclaration, encore moins de menacer le président de la République d'une plainte s'il décide de donner son nom au nouvel aéroport", a pesté l'imam Ratib de Léona Niassène.



Très remonté, Mouhamed Araby Niass, se lâche. " Si Wade porte plainte contre Macky, nous porterons contre lui 100 plaintes pour avoir utilisé Léona Niassène".



L'Imam de sonner la fin de la récréation. " Dorénavant, nous ne voulons plus que les politiques choisissent Léona Niassène pour se lancer des piques".