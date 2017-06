Motion de soutien à Khalifa Sall par le comité exécutif de CGLU Afrique

Le Comité Exécutif de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) a signé une motion de soutien à Khalifa Sall lors de sa seizième session qui s’est tenue les 29 et 30 mai 2017 au Maroc. Le Comité est résolu de continuer à sensibiliser les décideurs africains et l’opinion africaine et internationale sur la nécessité de respecter scrupuleusement la loi dans le traitement de cette affaire, y compris la présomption d’innocence ; et d’éviter de faire subir au maire élu de Dakar un traitement dégradant et indigne.

Pour rappel, le Comité Exécutif de CGLU Afrique est l’instance chargée de la direction politique de CGLU Afrique entre les sessions de l’Assemblée générale de l’organisation. Il comprend 16 membres, 15 représentant à égalité chacune des 5 régions du continent (soit 3 élus locaux pour chacune des 5 régions), auxquels s’ajoute la présidente du Réseau des Femmes Élues Locales d’Afrique (REFELA).

Le Comité Exécutif est élu pour un mandat de 3 ans qui court depuis la dernière Assemblée générale de CGLU Afrique tenue à Johannesburg, en Afrique du Sud, le 2 décembre 2015. Au cours de ladite AG, Khalifa Sall a été porté à la présidence de CGLU Afrique et préside à ce titre les sessions du Comité Exécutif. En son absence, il désigne un remplaçant parmi les vice-présidents. La présidence de la 16e session du Comité Exécutif de CGLU Afrique a été assurée par M. Hugues Ngouélondélé, député-maire de Brazzaville, vice-président de CGLU Afrique pour la Région Afrique Centrale.