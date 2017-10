Motion de défense du Haut Conseil des Collectivités Territoriales et de félicitations adressées à son Président, Son Excellence Monsieur Ousmane Tanor DIENG

Réunis en cérémonie d’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’année 2017 du Haut Conseil des Collectivités Territoriales ;



Considérant la bonne évolution des mesures de prise en charge optimale des conditions de travail des Hauts Conseillers et de l’administration naissante du Haut Conseil des Collectivités Territoriales;



Considérant la particularité du Haut Conseil des Collectivités Territoriales liée à sa nouvelle création et son besoin impérieux de trouver ses marques tout en consolidant sa légitimité et la cohésion de ses membres autour d’actions et de réflexions stratégiques et opérationnelles en faveur du peuple sénégalais;



Prenant en compte la cohésion de groupe, la fraternité agissante, les bonnes conditions de travail offertes aux Hauts Conseillers pendant la tenue des sessions et les résultats obtenus dans l’ancrage du Haut Conseil des Collectivités Territoriales dans le dispositif institutionnel du Sénégal et des contributions déjà élaborées;



Notant avec satisfaction la participation motivante du Président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales à l’ensemble des travaux de l’Institution et son recours à la consultation systématique de ses organes compétents dans tous les processus de prise de décisions;



Saluant la démarche qui consiste à tenir informés les Hauts Conseillers de l’état d’avancement de toutes les affaires relatives au bon fonctionnement de l’Institution et à l’accomplissement de ses missions;



S’engageant à accorder la priorité de leurs actions et leurs prises de positions publiques au rayonnement patriotique du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, à sa contribution dynamique et permanente à la réussite de l’État du Sénégal et de ses démembrements dans la conception, la mise en oeuvre et l’évaluation de leurs politiques publiques en matières de décentralisation, de développement local et d’aménagement du territoire;



Saisissant l’occasion offerte par la cérémonie d’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’année 2017, les Hauts Conseillers, réunis à Dakar en Assemblée plénière, le mardi 24 octobre 2017 :



Condamnent fermement toutes formes de dénonciations calomnieuses et de prises de positions anonymes et surtout non conformes à la réalité en dehors des organes appropriés pour débattre des questions qui relèvent de la compétence de l’Institution et de son fonctionnement;



Se démarquent des attaques anonymes diffusées par la presse contre la bonne réputation des Hauts Conseillers, dont les combats quotidiens se retrouvent ainsi injustement altérés et assimilés à de viles réclamations bassement matérielles par ces faits qui denaturent leur état d’esprit et leur engagement républicain en faveur du peuple sénégalais;



Adressent à l’unanimité leurs encouragements appuyés et leurs vives félicitations à Son Excellence Monsieur Ousmane Tanor DIENG, Président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, pour les résultats obtenus dans la cohésion des membres de l’institution et sans grand bruit, la concertation, le devoir de réserve et le respect des autres institutions de la République qu’il a érigés en règle générale de gouvernance en vue d’éloigner le Haut Conseil de toutes les formes de polémiques et de comportements de nature à affecter négativement son image, sa réputation et surtout l’unité de ses membres.



Fait à Dakar le 24 octobre 2017

L’Assemblée plénière