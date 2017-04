« Mothers for Peace : Les femmes leaders du Sénégal s’engagent contre l’extrémisme violent »

En partenariat avec l’Association « Entente Féminine pour le Développement du Sénégal », Timbuktu Institute – African Center for Peace Studies (Observatoire des Radicalismes et Conflits Religieux en Afrique) de Dakar, organise dans le cadre du programme d’actions pour l’éducation à la paix et le renforcement de la cohésion sociale en appui aux efforts de l’Etat du Sénégal, « Educating for Peace » une conférence de sensibilisation autour du thème : « Contre l’extrémisme violent et pour la paix : Quels rôles pour les femmes leaders du Sénégal ? ».



Ce panel sera animé par Madame Ndèye Sagar TALL et Madame Kiné SOW, Islamologue avec la participation de Imam Pape SAMBE, accompagné de Chérif Ibou Seyni Laye Thiaw et de Cheikh Ahmadou BASS, Taalifkaat (poète en wolof).



La conférence aura lieu le Mercredi 19 avril 2017 à 15h à la Grande Place du Terminus Liberté V et sera modérée par Mme Yague S. HANNE, en charge du Pôle Dialogue Politique et Résolution des Conflits de Timbuktu Institute avec la participation des chefs religieux et des associations féminines du Sénégal.