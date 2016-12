Moscou va expulser 35 diplomates américains

La Russie va expulser 35 diplomates américains en réponse aux sanctions décidées par Washington contre Moscou accusé d'ingérence dans l'élection présidentielle américaine, a annoncé vendredi le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov.



Ambassade et consulat

"Le ministère des Affaires étrangères (...) a proposé au président russe de déclarer persona non grata 31 diplomates de l'ambassade des Etats-Unis à Moscou et quatre diplomates du Consulat général américain à Saint-Pétersbourg" (nord-ouest), a indiqué M. Lavrov, lors d'une intervention télévisée.