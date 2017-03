Mort de l'élève sapeur-pompier Chérif Ndaw : 50 millions réclamés aux soldats du feu

39 mois après la mort de l'élève sapeur-pompier Chérif Ndaw, ses présumés meurtriers, par ailleurs soldats du feu, sont jugés ce vendredi devant le Tribunal militaire, en audience spéciale.

Ils sont poursuivis pour coups et blessures volontaires (CBV) ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. L’élève sapeur-pompier avait perdu la vie, lors de sa formation au camp Malick Sy de Thiès, le 6 décembre 2013.

Au cours du procès qui se tient présentement devant le Tribunal militaire, en audience spéciale,

la partie civile a réclamé 50 millions de F Cfa en guise de dommages et intérêts. C'est l’avocat, Me Assane Dioma Ndiaye qui en a formulé la demande au cours de sa plaidoirie.

Aux yeux du conseil, il y a suffisamment d’éléments pour entrer en voie de condamnation contre les soldats du feu. Il s’agit des adjudants Cheikh Sadou Abib Weuneulou Ndir et Onacis Bakouch, des deux caporaux, Lat Ndoye et Baye Thiaw, ainsi que des stagiaires Jean Baptiste Médard Sagna et Ndji Bassang. L'avocat souhaite que ces sapeurs pompiers soient retenus dans les liens de la prévention, parce qu'ayant causé la mort de l'élève sapeur-pompier Chérif Ndaw. Le procès se poursuit...