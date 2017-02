Mort d’Elimane Touré au commissariat du Port : La famille annonce une plainte contre la police

La famille d’Elimane Touré, décédé la nuit du dimanche au lundi au commissariat spécial de police du Port, ne croit nullement à la thèse du suicide. Hier, lors d’un point de presse, elle a annoncé une plainte contre la police. La famille qui souhaite engager la bataille judiciaire semble, en même temps, la redouter. « Elle sera très longue, périlleuse et improbable par rapport aux résultats. Des gens ont été tués par la police. Depuis lors, il n’y a pas eu de résultats. On n’a pas encore déposé la plainte. Nous avons saisi Amnesty international et nous avons son accompagnement », a confié El hadji Alé Seck, en présence d’Ayib Touré, père du défunt. Avant d’interpeller les responsables de la police en leur demandant de prendre leurs responsabilités dans cette affaire où leurs éléments se sont comportés comme des « nervis ». Pour rappel, Elimane Touré, âgé de 42 ans, a été cueilli et conduit à la police du Port, à la suite d’une plainte déposée par le transitaire l. Sarr dit Big Bos, pour menace de mort. Le certificat de genre de mort délivré par un toubib de l’hôpital Aristide Le Dantec dont EnQuête détient copie, mentionne que « Elimane Touré est mort par asphyxie mécanique par pendaison qui a occasionné une luxation du rachis cervical en C1-C2 ».Enquête