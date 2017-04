Mort d’Elimane Touré : Vers l’inculpation des policiers incriminés

Le commissaire du Port et celui de Yeumbeul et leurs agents cités dans la mort d’Elimane Touré doivent prier de toutes leurs forces pour que la redoutable chambre d’accusation, n’accède à la requête déposée par le conseil de la famille du défunt Elimane Touré, mort dans les locaux du Commissariat du Port. Selon « l »As » en effet, Me Koureïchy Ba a saisi le président de la chambre d’une requête spéciale, juridiquement argumentée pour lui demander de faire déférer les officiers de police judiciaire mis en cause pour qu’ils soient inculpés. Avec les éléments scientifiques et les preuves factuelles mis à la disposition des juges, ces derniers pourraient enjoindre au procureur général Lansana Diabé , patron de la police judiciaire, de faire déférer les flics soupçonnés d’avoir tabassé à mort Elimane Touré.