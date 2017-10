Mort d’Aïcha Diallo : Le procureur de la République ordonne l’ouverture d’une enquête

Alors que le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr a fini de laver à grande eau le personnel médical dans un article publié sur Dakar Actu, le ministre de la santé et de l’action sociale a déclaré à Ziguinchor, au sortir d’une rencontre avec les acteurs du système de santé des régions de Ziguinchor et Sédhiou, que « ce qui s’est passé à Pikine est très douloureux et je suis très peiné à chaque fois que j’en parle ; mais ce que nous avons noté, c’est que l’information livrée par la presse, en termes de facturation, de réclamation de 200 000 Fcfa, n’est pas exact ! ».

Le procureur de la République semble quant à lui décidé à aller jusqu’au bout de cette affaire, en ordonnant l’ouverture d’une enquête judiciaire.

Nos sources nous informent que le procureur Serigne Bassirou Guèye a instruit le Commissaire de Thiaroye de mener une enquête exhaustive et d’auditionner toutes les personnes tournant autour de cette affaire.

Aïcha Diallo, est cette jeune fille décédée le weekend dernier à l’hôpital de Pikine à cause d’une négligence, selon ses parents…