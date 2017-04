Mor Ngom : " Quiconque voudra saboter le travail du Président Macky Sall, nous trouvera sur son chemin "

Le ministre conseiller auprès du Président Macky Sall, Mor Ngom en veut à ceux qui veulent saboter le programme du Chef de l'Etat.

Selon Mor Ngom : "ceux qui passent leur temps à parler pour ne rien dire, je laisse le soin à Thérèse Faye et les jeunesses de la Cojer de s'occuper de ces choses de jeunes. Mais moi, je m'adresse à ceux qui, tapis dans l'ombre, restent chez eux pour influencer les jeunes en leur donnant de l'argent pour saboter le travail de Macky Sall, ceux-là, nous trouveront sur leur chemin. Eux et nous, nous nous connaissons. Nous les attendrons et nous les combattrons. Ils restent çhez eux parce qu'ils ne sont pas courageux mais ils financent les jeunes en les incitant au sabotage, mais nous ferons face à ces gens-là et nous les combattrons. Ils n'ont rien fait pour le Sénégal et veulent empêcher à celui qui veut travailler pour le Sénégal de le faire. Nous ne l'accepterons pas. Je remercie et j'encourage mon petit frère Abdou Karim Fofana pour son courage et sa loyauté pour le combat de Macky Sall. C'est un jeune très correct et très travailleur. Je te félicite beaucoup"