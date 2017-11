Mor Kane, député de la Diaspora Europe du SUD : « On avait alerté Macky Sall sur la situation en Lybie... »

Le Président de la fédération PDS Espagne, Mor Kane, élu député de la Diaspora Europe du SUD est très en colère de la situation des noirs en Lybie, réduits à l’état d’esclavage. D’autant plus assure t’il, qu’il avait lors d’une rencontre avec le Président Sall, évoqué le problème.

« La Diaspora est très en colère. Les 15 députés avaient rencontré le Président Macky Sall dernièrement. On avait évoqué le problème de la Lybie. Les Gouvernements de la CEDEAO doivent réagir, mais aussi l’Union européenne. Vendre des noirs comme esclaves ou les torturer sont des pratiques que l’on croyait révolu » s’indigne-t-il.

« Nos leaders sont restés aphones sur cette question, et ce n’est pas normal. Et ce sont des êtres humains que l’on doit respecter. Ces jeunes s’ils avaient des emplois décents dans leur pays ne seraient jamais partis à l’aventure. Et on interpelle les Etats africains pour qu’ils freinent ce phénomène qui prend de l’ampleur en Lybie » a-t-il conseillé.

Le Chef de l’Etat Macky Sall, est allé sans l’aval du peuple marché pour la mémoire des victimes de Charlie Hebdo, a rappelé le député, « pourquoi on ne devrait pas pour ces sénégalais et ces africains torturés en Lybie à réagir à la hauteur du scandale ?»

Sur un autre registre, le député a demandé aux « agitateurs » « sans parti et sans histoires » d’arrêter d’attaquer l’ancien Président Abdoulaye Wade. Il a promis dorénavant de répondre à toutes attaques venant de ces personnes là.