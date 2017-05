Mondial U20: Le Portugal brise le rêve de la Corée, pays hôte

Le Cheonan Sports Complex est à guichets fermés, mais il ne donnera de la voix que pendant 10 minutes, le temps pour Xadas de conclure une belle action collective portugaise (10’, 0:1). Cho Yongwook (15’) et Yoon Jonggyu (20’) tentent bien d’amorcer une réaction, mais celle-ci est tuée dans l’œuf par Bruno Costa, qui termine une contre-attaque avec sang-froid (27’, 0:2).

Les Guerriers Taeguk ne peuvent que constater les dégâts, et se montrent tellement maladroits à la finition sur leurs rares occasions – Paik Seungho (60’) et Lee Sangheon (64’) envoient leurs coups francs au-dessus – que ce n’est pas vraiment une surprise de voir Xadas enfoncer le clou sur un exploit personnel (69’, 0:3). La réduction du score de Lee Sangheon à dix minutes du terme (81’, 1:3) récolte bien quelques applaudissements du public local, mais celui-ci, comme les joueurs de Shin Tae Yong, voit ses rêves de sacre à domicile s’envoler au coup de sifflet final.



Fifa