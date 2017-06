Mondial U20 : La France chute dès les quarts !

La première étape de montagne dans ce Mondial des moins de 20 ans, pour reprendre la métaphore du sélectionneur Ludovic Batelli, aura donc été fatale à l'équipe de France.



Après un (trop ?) facile premier tour, qu'ils auront survolé sans concéder le moindre but et en dominant successivement le Honduras (3-0), le Vietnam (4-0) et la Nouvelle-Zélande (2-0), les Bleuets se cassent les dents dès les quarts de finale ce jeudi, à Cheonan (Corée du Sud), sur une équipe d'Italie revancharde (1-2). Les coéquipiers de Lucas Tousart, qui avaient surclassé ces mêmes Italiens (4-0) l'an passé, en finale de l'Euro U19, ne succéderont donc pas à la génération Pogba, sacrée championne du monde en 2013.