Mondial U20: Joseph Koto: « Il faudra assurer lors de la 3ème rencontre »

« Je pense que les gosses ont fait un très bon match, surtout en seconde période. C’est la compétition, elle est comme ca. On a pris un but en première mi-temps mais après, on s’est bien ressaisi, on s’est bien battu. Malheureusement, on n’a pas pu égaliser. Parce que l’adversaire est resté derrière.

Maintenant, pour le prochain match, il faut qu’on sorte le grand jeu pour pouvoir gêner l’adversaire. Rien n’est perdu. Il suffit d’un match nul pour se qualifier mais on a les moyens de gagner devant n’importe quelle équipe ici. Je préfère perdre en match de poule qu’en 8èmes de finale.

Je félicite les joueurs pour la 2ème mi-temps qu’ils ont faite. On va se préparer pour le troisième match qui sera important pour nous. On savait au départ qu’on devait jouer trois matchs pleins. Il faudra assurer lors de la troisième rencontre ».



