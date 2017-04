Mondial U20 Corée 2017 : Les Koto Boys retournent dans la Tanière

Deux stages de préparation sont prévus au Centre de développement technique Jules François Bocandé de Toubab Dialao. Le premier est programmé du 18 au 21 avril et le second du 24 au 28 avril. Au total, 19 «Lionceaux» sont convoqués par Joseph Koto pour démarrer la préparation de la Coupe du monde de leur catégorie. Un groupe en majorité composé des vice-champions d’Afrique, il y a un mois (le 12 mars dernier en Zambie).

Les joueurs de Dakar devront se regrouper au stade Léopold Sédar Senghor pour être convoyés par un bus à Toubab Dialao. Pour rappel, le Sénégal partage la poule F avec l’Équateur, les États-Unis et l’Arabie saoudite.

Liste : Lamine Sarr (Dakar SC), Idrissa Ndiaye (Diambars Fc), Mamadou Mbaye (Dakar SC), Moussa Bâ (Excellence Foot de Dakar), Mouhamadou Mansour Diawara (Yeggo), Jean Jacques Idrissa Ndecky (Casa Sports), Alioune Badara Guèye (NGB Niary Tally), Cheikh Ahmadou Bamba Kane (Diambars Fc), Mor Talla Nguer (Us Gorée), Pape Habib Guèye (Académie Foot Darou Salam Dakar), Akhibou Ly (Cneps Excellence de Thiès), Soulèye Sarr (Mbour PC), Valentin Gomis (Dakar Sc), Ousseynou Niang (Diambars Fc), Moussa Dièye (Gfc), Ibrahima Niane (Génération Foot), Mohamed Pouye (Mbour PC), Ousseynou Cavin Diagne (Académie F Darou Salam), Souleymane Aw (Excellence Foot de Dakar).

Le soleil